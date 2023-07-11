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Published Сегодня, 04:46
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Причина гибели 7-летнего мальчика в Первомайском районе Новосибирска — купание в запрещенном месте без присмотра родителей. Об этом сообщил во вторник, 11 июля, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
Мальчик был поздним ребенком в благополучной семье. В роковой день был под присмотром бабушки, но все-таки ушел на реку вместе с другом. Дети зашли в воду в районе моста на Новоголуговое, в месте, где небольшая глубина, но сильное течение, которое сбило малыша. Его ноги запутались в водорослях, и поднять голову на поверхность он уже не смог.
Как отметил Александр Ерохин, и в этом месте, и в других опасных частях берега Ини стоят знаки, запрещающие заходить в воду.