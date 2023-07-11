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«Запутался в водорослях»: названы подробности гибели 7-летнего ребенка в Новосибирске

11 июля 2023, 04:46
Фото: 1MI
Мальчик зашел в реку Иня в месте, где купание запрещено
Тело ребенка обнаружили в реке Иня 8 июля, после двух дней поисков

Причина гибели 7-летнего мальчика в Первомайском районе Новосибирска — купание в запрещенном месте без присмотра родителей. Об этом сообщил во вторник, 11 июля, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

Мальчик был поздним ребенком в благополучной семье. В роковой день был под присмотром бабушки, но все-таки ушел на реку вместе с другом. Дети зашли в воду в районе моста на Новоголуговое, в месте, где небольшая глубина, но сильное течение, которое сбило малыша. Его ноги запутались в водорослях, и поднять голову на поверхность он уже не смог.

Как отметил Александр Ерохин, и в этом месте, и в других опасных частях берега Ини стоят знаки, запрещающие заходить в воду.

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