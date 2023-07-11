Мальчик был поздним ребенком в благополучной семье. В роковой день был под присмотром бабушки, но все-таки ушел на реку вместе с другом. Дети зашли в воду в районе моста на Новоголуговое, в месте, где небольшая глубина, но сильное течение, которое сбило малыша. Его ноги запутались в водорослях, и поднять голову на поверхность он уже не смог.