В Новосибирской области клещевой энцефалит выявили у 14 человек за неделю

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Известно, что с начала сезона активности клещей энцефалит выявили у 82 новосибирцев. В 2022 году было меньше заболевших.
Клещи успели покусать около 14 тысяч человек. Только за последнюю неделю в больницу обратились 917 жителей, у 14 из которых выявили энцефалит.
Специалисты предупреждают, что гулять с неприкрытыми ногами сейчас опасно в парках и лесах Искитима, Мошково, Академгородка и Заельцовского района. Там сейчас пик активности клещей.