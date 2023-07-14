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В Новосибирской области клещевой энцефалит выявили у 14 человек за неделю

14 июля 2023, 14:31
Фото: 1MI
В Новосибирске растет заболеваемость клещевым энцефалитом
Клещевым энцефалитом заразились 14 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Известно, что с начала сезона активности клещей энцефалит выявили у 82 новосибирцев. В 2022 году было меньше заболевших.

Клещи успели покусать около 14 тысяч человек. Только за последнюю неделю в больницу обратились 917 жителей, у 14 из которых выявили энцефалит.

Специалисты предупреждают, что гулять с неприкрытыми ногами сейчас опасно в парках и лесах Искитима, Мошково, Академгородка и Заельцовского района. Там сейчас пик активности клещей.

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#Алина Шефер#Клещи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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