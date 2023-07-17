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Трупный запах доносился из квартиры в Новосибирске — там лежало тело старушки

17 июля 2023, 05:57
Фото: 1MI
Старушка умерла

В Новосибирске вызвали спасателей из-за трупного запаха в доме на улице Зорге

В Кировском районе Новосибирска в одном из домов было найдено тело 69-летней пенсионерки. Из квартиры доносился неприятный запах.

В воскресенье, 16 июля спасателей МАСС вызвали из-за неприятного запаха в квартире по улице Зорге. Дверь была заблокирована.

Специалисты обеспечили доступ в жилье и обнаружили там женщину 1954 года рождения. Она была мертва.

Ее тело без признаков жизни пережали сотрудникам отдела полиции. О других подробностей не сообщается.

Напомним, в 2022 году в доме на улице Лесково новосибирцы обнаружили залежавшийся труп пенсионерки. Они страдали от трупного запаха приличное время.

Против трупного запаха восстали новосибирцы
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#Эмилия Губарева#18+#Труп#Общество#Город#Новосибирск
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