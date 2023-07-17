Трупный запах доносился из квартиры в Новосибирске — там лежало тело старушки

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В воскресенье, 16 июля спасателей МАСС вызвали из-за неприятного запаха в квартире по улице Зорге. Дверь была заблокирована.
Специалисты обеспечили доступ в жилье и обнаружили там женщину 1954 года рождения. Она была мертва.
Ее тело без признаков жизни пережали сотрудникам отдела полиции. О других подробностей не сообщается.
Напомним, в 2022 году в доме на улице Лесково новосибирцы обнаружили залежавшийся труп пенсионерки. Они страдали от трупного запаха приличное время.