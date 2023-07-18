Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Подозреваемый в нарушении правил безопасности при строительных работах был задержан. 42-летнего индивидуального предпринимателя задержали по уголовному делу, связанному с несчастным случаем, в результате которого погиб подросток.
Согласно данным расследования, промышленный альпинист (отец мальчиков) и подозреваемый (бизнесмен) заключили договор о выполнении работ по строительству многоэтажного здания на Красном проспекте. Двое несовершеннолетних детей, 15 и 17 лет, были допущены к работе альпинистов без соответствующего разрешения.
Во время проведения работ произошло обрушение стены, что привело к падению одного из подростков с высоты. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, а другой был госпитализирован с различными травмами.
На данный момент подозреваемый находится под стражей, и следователь планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения в отношении него. Ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.