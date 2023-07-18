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В Новосибирске задержали бизнесмена, по вине которого мог погибнуть подросток

18 июля 2023, 03:38
Фото: 1MI
Мальчик скончался на месте
В Новосибирской области задержан индивидуальный предприниматель по уголовному делу о нарушении правил безопасности при строительных работах, в результате которых произошло обрушение стены и погиб 15-летний подросток.

Подозреваемый в нарушении правил безопасности при строительных работах был задержан. 42-летнего индивидуального предпринимателя задержали по уголовному делу, связанному с несчастным случаем, в результате которого погиб подросток.

Согласно данным расследования, промышленный альпинист (отец мальчиков) и подозреваемый (бизнесмен) заключили договор о выполнении работ по строительству многоэтажного здания на Красном проспекте. Двое несовершеннолетних детей, 15 и 17 лет, были допущены к работе альпинистов без соответствующего разрешения.

Во время проведения работ произошло обрушение стены, что привело к падению одного из подростков с высоты. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, а другой был госпитализирован с различными травмами.

На данный момент подозреваемый находится под стражей, и следователь планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения в отношении него. Ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Новосибирске 15-летний альпинист погиб, сорвавшись во время строительных работ
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