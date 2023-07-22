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Новосибирские спасатели избавили неосторожных клиентов от кольца и гайки

22 июля 2023, 08:06
Фото: ВК / Спасатели МАСС
Кольцо пришлось осторожно распиливать

В Новосибирске спасатели помогли снять с пальца кольцо и гайку

В Новосибирске спасателям пришлось выручать незадачливых сибиряков от опасных предметов на пальце. Помощь понадобилась незамедлительно.
«Сегодня в 12:20 на АСО „Западный“ обратился мужчина 1988 г. р. с отеком пальца руки под кольцом», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина жаловался на сильную боль и невозможность снять кольцо. Причиной могла послужить жара или неосторожное нагревание предмета, поскольку под украшением образовался термический ожог. В итоге спасателям пришлось буквально по миллиметру распиливать кольцо, а затем обрабатывать рану и накладывать повязку. Сейчас кольценосец чувствует себя хорошо.

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Однако это не единственный нелепый случай спасения от посторонних предметов на руках. Чуть позже избавлять от гайки пришлось пятнадцатилетнего подростка, проживающего на улице Сибиряков-Гвардейцев. Парень умудрился нацепить «украшение» на палец, но снять обратно не смог. В итоге гайка была снята, но образовался отек руки. В медицинской помощи юный техник не нуждается.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Спасатели#Спасатели МАСС#Травмы
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