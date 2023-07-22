Новосибирские спасатели избавили неосторожных клиентов от кольца и гайки

Однако это не единственный нелепый случай спасения от посторонних предметов на руках. Чуть позже избавлять от гайки пришлось пятнадцатилетнего подростка, проживающего на улице Сибиряков-Гвардейцев. Парень умудрился нацепить «украшение» на палец, но снять обратно не смог. В итоге гайка была снята, но образовался отек руки. В медицинской помощи юный техник не нуждается.