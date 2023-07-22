Новосибирские спасатели избавили неосторожных клиентов от кольца и гайки

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
«Сегодня в 12:20 на АСО „Западный“ обратился мужчина 1988 г. р. с отеком пальца руки под кольцом», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина жаловался на сильную боль и невозможность снять кольцо. Причиной могла послужить жара или неосторожное нагревание предмета, поскольку под украшением образовался термический ожог. В итоге спасателям пришлось буквально по миллиметру распиливать кольцо, а затем обрабатывать рану и накладывать повязку. Сейчас кольценосец чувствует себя хорошо.
Однако это не единственный нелепый случай спасения от посторонних предметов на руках. Чуть позже избавлять от гайки пришлось пятнадцатилетнего подростка, проживающего на улице Сибиряков-Гвардейцев. Парень умудрился нацепить «украшение» на палец, но снять обратно не смог. В итоге гайка была снята, но образовался отек руки. В медицинской помощи юный техник не нуждается.