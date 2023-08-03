Парапланерист из Новосибирска разбился в горах Алтая

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Они обнаружили парапланериста на склоне горы и начали его спускать на носилках. Вскоре к ним присоединились спасатели, и все вместе они доставили пострадавшего до детского лагеря «Куектанар», где передали его медицинским работникам.