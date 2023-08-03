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Парапланерист из Новосибирска разбился в горах Алтая

3 августа 2023, 08:56
Фото: 1MI
Мужчина разбился на горе
Парапланерист из Новосибирска жестко приземлился в горах Алтая. Он был доставлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

Парапланерист из Новосибирска жестко сел в горах Алтая и был спасен. Инцидент произошел в горах Курайской степи (Кош-Агачский район) Алтайской республики. Мужчина совершил посадку на запасной парашюте и получил травму поясницы.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Они обнаружили парапланериста на склоне горы и начали его спускать на носилках. Вскоре к ним присоединились спасатели, и все вместе они доставили пострадавшего до детского лагеря «Куектанар», где передали его медицинским работникам.

Спасение заняло около пяти часов. Парапланериста доставили в медицинское учреждение с подозрением на перелом позвоночника.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Алтай
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