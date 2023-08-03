Парапланерист из Новосибирска разбился в горах Алтая

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Парапланерист из Новосибирска жестко сел в горах Алтая и был спасен. Инцидент произошел в горах Курайской степи (Кош-Агачский район) Алтайской республики. Мужчина совершил посадку на запасной парашюте и получил травму поясницы.
Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Они обнаружили парапланериста на склоне горы и начали его спускать на носилках. Вскоре к ним присоединились спасатели, и все вместе они доставили пострадавшего до детского лагеря «Куектанар», где передали его медицинским работникам.
Спасение заняло около пяти часов. Парапланериста доставили в медицинское учреждение с подозрением на перелом позвоночника.