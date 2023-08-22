У дачницы из Новосибирска выросли круглые огурцы на грядках

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
На дачной грядке в Новосибирске, у одной из местных жительниц, выросли необычные огурцы — круглые и без семян. Об этом пишет издание НГС.
Людмила Шубина, агроном и специалист по сельскому хозяйству, объяснила этот феномен. Оказывается, это результат ошибки селекционера, который создал гибрид, которое разделилось на растение отца и матери. Круглый плод — мужское растение, которое перешло в фазу плодоношения.
В результате такого скрещивания, плод получился бесплодным и содержит много воды. Кроме того, внутри него отсутствуют семечки, что делает его менее вкусным. Пока огурцы зеленого цвета, их вкус остается обычным.