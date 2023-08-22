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Странные огурцы выросли на даче

У дачницы из Новосибирска выросли круглые огурцы на грядках

22 августа 2023, 05:35
Фото: Midjourney
Странные огурцы выросли на даче
В Новосибирске у дачников выросли круглые огурцы, которые оказались бесплодными и водянистыми из-за ошибки селекционера.

На дачной грядке в Новосибирске, у одной из местных жительниц, выросли необычные огурцы — круглые и без семян. Об этом пишет издание НГС.

Людмила Шубина, агроном и специалист по сельскому хозяйству, объяснила этот феномен. Оказывается, это результат ошибки селекционера, который создал гибрид, которое разделилось на растение отца и матери. Круглый плод — мужское растение, которое перешло в фазу плодоношения.

В результате такого скрещивания, плод получился бесплодным и содержит много воды. Кроме того, внутри него отсутствуют семечки, что делает его менее вкусным. Пока огурцы зеленого цвета, их вкус остается обычным.

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#Общество#Город#Новосибирск#Огурцы#Дача#Эмилия Губарева
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