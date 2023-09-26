Банки в Новосибирской области меняют на банкноты залежавшиеся монеты

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В Новосибирске банковские учреждения объявили о проведении акции по приему нераспределенных монет. В рамках этой инициативы граждане смогут сдать свои монеты в банк без дополнительной комиссии. Обменять монеты можно на банкноты или зачислить средства на счет.
Информацию о такой возможности распространило Сибирское главное управление банка. Акция будет проходить с 25 сентября по 8 октября и охватит более 60 финансовых отделений.
Жителей города просят заранее классифицировать монеты по их номиналу и подготовить заданные суммы, кратные пяти или десяти рублям, чтобы избежать образования очередей.
Эксперты сообщают, что в настоящее время только половина выпущенных монет находится в обращении. Остальные экземпляры простаивают в разных хранилищах.