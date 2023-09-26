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Published Сегодня, 03:08

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Updated Сегодня, 03:10

Монеты предлагают сдать в банки

Банки в Новосибирской области меняют на банкноты залежавшиеся монеты

26 сентября 2023, 03:08
Фото: atas.info
Монеты предлагают сдать в банки
В Новосибирске банки проводят акцию по сбору залежавшихся монет, где можно сдать их без комиссии и получить купюры или зачислить деньги на счет.

В Новосибирске банковские учреждения объявили о проведении акции по приему нераспределенных монет. В рамках этой инициативы граждане смогут сдать свои монеты в банк без дополнительной комиссии. Обменять монеты можно на банкноты или зачислить средства на счет.

Информацию о такой возможности распространило Сибирское главное управление банка. Акция будет проходить с 25 сентября по 8 октября и охватит более 60 финансовых отделений.

Жителей города просят заранее классифицировать монеты по их номиналу и подготовить заданные суммы, кратные пяти или десяти рублям, чтобы избежать образования очередей.

Эксперты сообщают, что в настоящее время только половина выпущенных монет находится в обращении. Остальные экземпляры простаивают в разных хранилищах.

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#Общество#Деньги#Банк#Эмилия Губарева
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