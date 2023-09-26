«Искал дороги у Бога»: под Новосибирском пастух девять дней провел в лесу

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Как сообщает «КП-Новосибирск», мужчина работает скотником в деревне Алабуга Каргатского района и живет вместе с мамой и сестрой. 14 сентября разбежался скот и Геннадий отправился его искать в сторону леса. Ища коней, мужчина уехал на лошади в чащу и уже вечером понял, что заблудился.
Не испугавшись, новосибирец решил переночевать в лесу. Уже утром от скотника убежала лошадь. Тогда Геннадий решил искать дорогу обратно. В течение восьми дней он спал на ватнике, пило болотную воду и питался грибами. При этом не отчаивался. «Я просил Бога показать мне дорогу», — уверяет скотник.
На девятый день незадачливого пастуха нашли односельчане, когда он вышел на дорогу. Мужчину отвезли в больницу, но врачи зафиксировали только повышение давления. Сейчас с Геннадием все хорошо.