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Мужчина провел в лесу девять дней

«Искал дороги у Бога»: под Новосибирском пастух девять дней провел в лесу

26 сентября 2023, 06:43
Фото: 1MI
Мужчина провел в лесу девять дней
53-летний пастух Геннадий Рыжиков провел в лесу девять дней. Все это время его искали односельчане.

Как сообщает «КП-Новосибирск», мужчина работает скотником в деревне Алабуга Каргатского района и живет вместе с мамой и сестрой. 14 сентября разбежался скот и Геннадий отправился его искать в сторону леса. Ища коней, мужчина уехал на лошади в чащу и уже вечером понял, что заблудился.

Не испугавшись, новосибирец решил переночевать в лесу. Уже утром от скотника убежала лошадь. Тогда Геннадий решил искать дорогу обратно. В течение восьми дней он спал на ватнике, пило болотную воду и питался грибами. При этом не отчаивался. «Я просил Бога показать мне дорогу», — уверяет скотник.

На девятый день незадачливого пастуха нашли односельчане, когда он вышел на дорогу. Мужчину отвезли в больницу, но врачи зафиксировали только повышение давления. Сейчас с Геннадием все хорошо.

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