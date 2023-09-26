«Искал дороги у Бога»: под Новосибирском пастух девять дней провел в лесу

Как сообщает «КП-Новосибирск», мужчина работает скотником в деревне Алабуга Каргатского района и живет вместе с мамой и сестрой. 14 сентября разбежался скот и Геннадий отправился его искать в сторону леса. Ища коней, мужчина уехал на лошади в чащу и уже вечером понял, что заблудился.