Грандиозное лазерное шоу закроет сезон фонтанов в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Новосибирске летний сезон фонтанов завершится необычным шоу — лазерным представлением. Это событие запланировано на 29 и 30 сентября в Центральном парке.
Представители Дирекции городских парков сообщили, что шоу начнется в 20.45 в пятницу и в 21.45 в субботу. Оно будет проходить в специально подготовленных местах — над фонтанами в Первомайском сквере, на площади Пименова перед ГПНТБ и в сквере «Крылья Сибири».
Окончание сезона фонтанов намечено на 1 октября. Тогда оборудование будет подготовлено к зимнему периоду. Вместо фонтанов на указанных площадках установят специальные световые конструкции, которые создадут особую атмосферу.