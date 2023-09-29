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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Фонтаны отключат к 1 октября

Грандиозное лазерное шоу закроет сезон фонтанов в Новосибирске

29 сентября 2023, 04:02
Фото: Павел Мирошников
Фонтаны отключат к 1 октября

В Новосибирске лазерное шоу закроет сезон фонтанов

Лазерное шоу станет завершающим аккордом сезона фонтанов в Новосибирске: оно пройдет 29 и 30 сентября в Центральном парке.

В Новосибирске летний сезон фонтанов завершится необычным шоу — лазерным представлением. Это событие запланировано на 29 и 30 сентября в Центральном парке.

Представители Дирекции городских парков сообщили, что шоу начнется в 20.45 в пятницу и в 21.45 в субботу. Оно будет проходить в специально подготовленных местах — над фонтанами в Первомайском сквере, на площади Пименова перед ГПНТБ и в сквере «Крылья Сибири».

Окончание сезона фонтанов намечено на 1 октября. Тогда оборудование будет подготовлено к зимнему периоду. Вместо фонтанов на указанных площадках установят специальные световые конструкции, которые создадут особую атмосферу.

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#Общество#Новосибирск#Фонтан#Эмилия Губарева
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