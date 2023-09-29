Грандиозное лазерное шоу закроет сезон фонтанов в Новосибирске

Представители Дирекции городских парков сообщили, что шоу начнется в 20.45 в пятницу и в 21.45 в субботу. Оно будет проходить в специально подготовленных местах — над фонтанами в Первомайском сквере, на площади Пименова перед ГПНТБ и в сквере «Крылья Сибири».