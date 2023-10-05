Новосибирцы будут защищать деревья от опасного вредителя — непарного шелкопряда

В Новосибирске запланировано проведение экологического мероприятия, посвященного защите деревьев от вредителя, известного как непарный шелкопряд. Приглашены все жители города. Чтобы принять участие, необходимо взять с собой металлическую ложку или строительный шпатель, а также перчатки.