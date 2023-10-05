Новосибирцы будут защищать деревья от опасного вредителя — непарного шелкопряда

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В Новосибирске запланировано проведение экологического мероприятия, посвященного защите деревьев от вредителя, известного как непарный шелкопряд. Приглашены все жители города. Чтобы принять участие, необходимо взять с собой металлическую ложку или строительный шпатель, а также перчатки.
Как сообщается в ВК-группе «Зелёный Новосибирск», акция под названием «Спасём наши деревья!» состоится 6 октября в 13:00 в Тимирязевском сквере. Каждому участнику мероприятия будет предоставлена возможность спасать деревья от опасного вредителя — непарного шелкопряда.
Организатором акции является филиал Федерального бюро лесного хозяйства «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Новосибирской области».