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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

От вредителя избавятся новосибирцы

Новосибирцы будут защищать деревья от опасного вредителя — непарного шелкопряда

5 октября 2023, 03:38
Фото: Зеленый Новосибирск
От вредителя избавятся новосибирцы

В Новосибирске пройдет акция по защите деревьев от непарного шелкопряда

В Новосибирске пройдет экологическая акция «Спасем наши деревья!» по защите деревьев от непарного шелкопряда, которая состоится 6 октября.

В Новосибирске запланировано проведение экологического мероприятия, посвященного защите деревьев от вредителя, известного как непарный шелкопряд. Приглашены все жители города. Чтобы принять участие, необходимо взять с собой металлическую ложку или строительный шпатель, а также перчатки.

Как сообщается в ВК-группе «Зелёный Новосибирск», акция под названием «Спасём наши деревья!» состоится 6 октября в 13:00 в Тимирязевском сквере. Каждому участнику мероприятия будет предоставлена возможность спасать деревья от опасного вредителя — непарного шелкопряда.

Организатором акции является филиал Федерального бюро лесного хозяйства «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Новосибирской области».

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#Новосибирск#Деревья#Эмилия Губарева#Экологическая акция
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