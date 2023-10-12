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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Мужчина признал свою вину

Пьяный новосибирец прирезал собутыльницу и закопал в лесу

12 октября 2023, 08:13
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мужчина признал свою вину

В Новосибирской области мужчину осудят за пьяное убийство знакомой

В Новосибирской области осудят мужчину. Он обвиняется в убийстве приятельницы.
«Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого жителя Черепановского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчина со своей знакомой мирно выпивали на природе, когда между ними возникла ссора. В итоге сибиряк ранил женщину в шею, отчего та скончалась на месте. Осознав случившееся, обвиняемый вместе со знакомым вывез тело на машине и закопал в лесу. Однако родственники стали искать погибшую выпивоху и обратились в полицию, поэтому останки были найдены.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь его ждет суд.

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#Новосибирск#Убийство#Следственный комитет#Алкоголизм#Алкогольное опьянение#Следствие#Александр Ляхов
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