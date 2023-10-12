Пьяный новосибирец прирезал собутыльницу и закопал в лесу

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мужчина со своей знакомой мирно выпивали на природе, когда между ними возникла ссора. В итоге сибиряк ранил женщину в шею, отчего та скончалась на месте. Осознав случившееся, обвиняемый вместе со знакомым вывез тело на машине и закопал в лесу. Однако родственники стали искать погибшую выпивоху и обратились в полицию, поэтому останки были найдены.