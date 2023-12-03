Пригожин, Валерия и Паскаль случайно встретились в новосибирском аэропорту

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Паскаль прилетел в Новосибирск на мероприятие по случаю 25-й годовщины Противовоздушной обороны Новосибирска. В аэропорту он заметил Валерию и Иосифа, которые, наоборот, улетали из столицы Сибири.
В память о встрече знаменитости сделали совместное фото, которое Паскаль опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Многие подписчики, особенно жители Новосибирска, положительно отреагировали на эту историю, выражая свои пожелания успеха знаменитостям.