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Звезды в аэропорту

Пригожин, Валерия и Паскаль случайно встретились в новосибирском аэропорту

3 декабря 2023, 08:30
Фото: Паскаль/ВКонтакте
Звезды в аэропорту
Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, случайно встретились с исполнителем Паскалем в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Паскаль прилетел в Новосибирск на мероприятие по случаю 25-й годовщины Противовоздушной обороны Новосибирска. В аэропорту он заметил Валерию и Иосифа, которые, наоборот, улетали из столицы Сибири.

В память о встрече знаменитости сделали совместное фото, которое Паскаль опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Многие подписчики, особенно жители Новосибирска, положительно отреагировали на эту историю, выражая свои пожелания успеха знаменитостям.

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#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Эмилия Губарева#Звезды
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