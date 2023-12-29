Стало известно местонахождение мэра Новосибирска Анатолия Локтя после отставки

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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28 декабря губернатор Андрей Травников подтвердил уход мэра Анатолия Локтя с поста. Пресс-секретарь Глеб Черепанов сообщил, где сейчас находится глава города.
Градоначальник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Его отпуск продлится с 30 декабря по 24 января. Исполняющим обязанности будет Олег Клемешов. Сейчас мэр в командировке в Москве.
Напомним, слухи об уходе Анатолия Локтя ходили два дня. 28 декабря пресс-секретарь Глеб Черепанов заявил в беседе с Atas.info, что информация об уходе Локтя — это слухи. Однако вечером все подтвердилось. Известно, что главе города предложили выполнить задачи на общегосударственном уровне.