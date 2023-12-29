Стало известно местонахождение мэра Новосибирска Анатолия Локтя после отставки

Напомним, слухи об уходе Анатолия Локтя ходили два дня. 28 декабря пресс-секретарь Глеб Черепанов заявил в беседе с Atas.info, что информация об уходе Локтя — это слухи. Однако вечером все подтвердилось. Известно, что главе города предложили выполнить задачи на общегосударственном уровне.