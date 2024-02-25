Весь отдел по развитию молодежной политики и спорта уволился в Краснообске

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В администрации рабочего посёлка Краснообска Новосибирского района произошло массовое увольнение сотрудников отдела, занимающегося развитием молодежной политики и спорта.
По данным паблика «Сибирский наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте», причиной этого стал возможный конфликт с районным депутатом. Якобы у жителей было к ней много претензий.
Сообщается также о том, что в поддержку решения об увольнении было написано множество писем, в том числе и от Совета депутатов. Пока представители власти не комментируют данную ситуацию.