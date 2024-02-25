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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:30

Весь отдел по развитию молодежной политики и спорта уволился в Краснообске

Весь отдел по развитию молодежной политики и спорта уволился в Краснообске

25 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI
В администрации Краснообска весь отдел по развитию молодёжной политики и спорта был уволен.

В администрации рабочего посёлка Краснообска Новосибирского района произошло массовое увольнение сотрудников отдела, занимающегося развитием молодежной политики и спорта.

По данным паблика «Сибирский наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте», причиной этого стал возможный конфликт с районным депутатом. Якобы у жителей было к ней много претензий.

Сообщается также о том, что в поддержку решения об увольнении было написано множество писем, в том числе и от Совета депутатов. Пока представители власти не комментируют данную ситуацию.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Конфликт#Эмилия Губарева
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