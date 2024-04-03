До 10 тысяч — что грозит не пустившим газовщиков на порог

Как сообщает издание Newia.ru, за недопуск сотрудников вентиляционных и газовых служб новая сумма штрафов составит до 10 тысяч рублей, для предприятий — до 500 тысяч рублей. Вводится строгая ответственность и за самостоятельную замену дышащего на ладан оборудования без разрешения подведомственной организации и неправильное техобслуживание.