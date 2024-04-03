До 10 тысяч — что грозит не пустившим газовщиков на порог

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Причиной подобных «драконовских» мер является увеличение происшествий из-за плохого состояния газового оборудования в многоквартирных домах. Зачастую жильцы пускают все на самотек, надеются на русское «авось» и не пускают газовщиков на порог.
Как сообщает издание Newia.ru, за недопуск сотрудников вентиляционных и газовых служб новая сумма штрафов составит до 10 тысяч рублей, для предприятий — до 500 тысяч рублей. Вводится строгая ответственность и за самостоятельную замену дышащего на ладан оборудования без разрешения подведомственной организации и неправильное техобслуживание.
При этом к газовщикам следует относиться с осторожностью. В феврале прошлого года ловкие мошенники навестили жильцов «хрущевки» на Линейной, 9, предлагая замену оборудования. Позже это могло привести к взрыву и обрушению здания. В данный момент предприимчивые граждане предстали перед судом.