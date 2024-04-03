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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Нерадивые новосибирцы заплатят штраф за нежелание следить за газовыми плитами

До 10 тысяч — что грозит не пустившим газовщиков на порог

3 апреля 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
Нерадивые новосибирцы заплатят штраф за нежелание следить за газовыми плитами

В Госдуме увеличили штрафы за недопуск газовщиков

В Государственной думе РФ приняли окончательные правки по санкциям в отношении граждан, не пускающих сотрудников газовых служб в квартиру или помещение для поверки счетчиков. Теперь штрафы существенно вырастут.

Причиной подобных «драконовских» мер является увеличение происшествий из-за плохого состояния газового оборудования в многоквартирных домах. Зачастую жильцы пускают все на самотек, надеются на русское «авось» и не пускают газовщиков на порог.

Как сообщает издание Newia.ru, за недопуск сотрудников вентиляционных и газовых служб новая сумма штрафов составит до 10 тысяч рублей, для предприятий — до 500 тысяч рублей. Вводится строгая ответственность и за самостоятельную замену дышащего на ладан оборудования без разрешения подведомственной организации и неправильное техобслуживание.

При этом к газовщикам следует относиться с осторожностью. В феврале прошлого года ловкие мошенники навестили жильцов «хрущевки» на Линейной, 9, предлагая замену оборудования. Позже это могло привести к взрыву и обрушению здания. В данный момент предприимчивые граждане предстали перед судом.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Госдума#Штрафы#Газ#Александр Ляхов#Счетчики
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