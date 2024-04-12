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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Мыть голову можно любым шампунем

Подушечки пальцев и две минуты — новосибирцам рассказали, как правильно мыть голову

12 апреля 2024, 07:27
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Мыть голову можно любым шампунем

Новосибирцам дали советы по правильному мытью головы

Мыть голову важно для поддержания гигиены тела и здоровья. При этом важно соблюдать определенные правила.

Для мытья головы потребуется примерно две минуты. За это время можно как следует намылить и промыть волосы. Если вода содержит грязь, процедуру необходимо повторить. При этом нельзя царапать кожу ногтями, чтобы не нанести травму. Нужно как можно более аккуратно провести вспенивание моющего средства на волосах подушечками пальцев.

Как рассказала News. Ru трихолог Татьяна Егорова, шампунь не должен сильно пахнуть. Если волосы чувствительны или имеются заболевание, то стоит потратиться на специальное средство в аптеке. При этом особой разницы в марках нет.

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#Александр Ляхов#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Медики#Здоровый образ жизни
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