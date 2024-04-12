Подушечки пальцев и две минуты — новосибирцам рассказали, как правильно мыть голову

Для мытья головы потребуется примерно две минуты. За это время можно как следует намылить и промыть волосы. Если вода содержит грязь, процедуру необходимо повторить. При этом нельзя царапать кожу ногтями, чтобы не нанести травму. Нужно как можно более аккуратно провести вспенивание моющего средства на волосах подушечками пальцев.