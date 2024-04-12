Подушечки пальцев и две минуты — новосибирцам рассказали, как правильно мыть голову

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Для мытья головы потребуется примерно две минуты. За это время можно как следует намылить и промыть волосы. Если вода содержит грязь, процедуру необходимо повторить. При этом нельзя царапать кожу ногтями, чтобы не нанести травму. Нужно как можно более аккуратно провести вспенивание моющего средства на волосах подушечками пальцев.
Как рассказала News. Ru трихолог Татьяна Егорова, шампунь не должен сильно пахнуть. Если волосы чувствительны или имеются заболевание, то стоит потратиться на специальное средство в аптеке. При этом особой разницы в марках нет.
Напомним, что новосибирцам запретили пить и использовать сырую воду из рек из-за паводка.