Стелу на площади Калинина отключат 3 мая в Новосибирске — что случилось?

Напомним, стелу открыли 3 ноября 2022 года накануне Дня народного единства. Для торжественного открытия перекрыли Красный проспект. Посмотреть на событие собрались тысячи жителей Новосибирска. Учитывая, что открытие проходило вечером в будний день, это спровоцировало усиленные пробки.