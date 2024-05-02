Стелу на площади Калинина отключат 3 мая в Новосибирске — что случилось?

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Как уточнили в управлении, отключении подсветки пройдет в рамках проведения технического обслуживания сооружения.
Напомним, стелу открыли 3 ноября 2022 года накануне Дня народного единства. Для торжественного открытия перекрыли Красный проспект. Посмотреть на событие собрались тысячи жителей Новосибирска. Учитывая, что открытие проходило вечером в будний день, это спровоцировало усиленные пробки.
Atas.info публиковал фоторепортаж с мероприятия.