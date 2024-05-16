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Михаил Миронов

16 лет дали сибиряку за жестокое убийство двух женщин

16 мая 2024, 09:55
Фото: Новосибирский областной суд
Михаил Миронов
Мужчина выпивал с женщинами, затем избивал, пока они не потеряют сознание, и бросал их тела в находящуюся рядом реку, напомнили детали жуткой истории в Управлении судебного департамента по региону.

16 мая 2024 года суд вынес приговор 31-летнего Михаилу Миронову, его обвиняли в убийстве двух женщин.

Первое убийство произошло в ночное время летом 2018 года. Миронов вместе с 48-летней спутнице пил алкоголь на мосту в Усть-Таркском районе. Завязалась ссора, Миронов жестоко избил женщину. Затем сбросил ее реку. Позже труп обнаружили.

Второй раз убийство произошло пять лет спустя. Жертвой стала 47-летняя местная жительница при аналогичных обстоятельствах, с той лишь разницей, что ее тело не нашли.

Миронов раскаялся, в первом убийстве сознался полностью, во втором случае заявил, что не хотел убивать женщину, но слишком сильно ее ударил.

Подсудимому дали 16 лет строгого режима.

Сибиряк избивал женщин до потери сознания и сбрасывал их в реку
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