16 лет дали сибиряку за жестокое убийство двух женщин

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
16 мая 2024 года суд вынес приговор 31-летнего Михаилу Миронову, его обвиняли в убийстве двух женщин.
Первое убийство произошло в ночное время летом 2018 года. Миронов вместе с 48-летней спутнице пил алкоголь на мосту в Усть-Таркском районе. Завязалась ссора, Миронов жестоко избил женщину. Затем сбросил ее реку. Позже труп обнаружили.
Второй раз убийство произошло пять лет спустя. Жертвой стала 47-летняя местная жительница при аналогичных обстоятельствах, с той лишь разницей, что ее тело не нашли.
Миронов раскаялся, в первом убийстве сознался полностью, во втором случае заявил, что не хотел убивать женщину, но слишком сильно ее ударил.
Подсудимому дали 16 лет строгого режима.