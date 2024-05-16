16 лет дали сибиряку за жестокое убийство двух женщин

Первое убийство произошло в ночное время летом 2018 года. Миронов вместе с 48-летней спутнице пил алкоголь на мосту в Усть-Таркском районе. Завязалась ссора, Миронов жестоко избил женщину. Затем сбросил ее реку. Позже труп обнаружили.



Второй раз убийство произошло пять лет спустя. Жертвой стала 47-летняя местная жительница при аналогичных обстоятельствах, с той лишь разницей, что ее тело не нашли.