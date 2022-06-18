В Новосибирске совладельца компании "Кварсис" подозревают в намеренном банкротстве

По словам финансового управляющего делами новосибирского бизнесмена Петра Овчинникова, по результатам проверки можно говорить о признаках преднамеренного банкротства. Проверка была проведена по заявлению одного из кредиторов Овчинникова

Финансовый управляющий совладельца новосибирской ГК "Кварсис" Петра Овичнникова сообщил, что его банкротство может носить преднамеренный характер. Информация о результатах проверки истории банкротства бизнесмена размещена на сайте "Федресурс". Процедура банкротства в отношении Петра Овчинникова была введена Арбитражным судом Новосибирской области в декабре 2020 года. В апреле 2021 года была начата процедура реализации имущества. Петр Овчинников – основной владелец группы компаний "Кварсис", которая, в том числе, была основным инвестором строительства аквапарка "Аквамир" в Новосибирске. Инвестиции составили 4,5 млрд рублей. 24 марта 2022 года крупнейший в Сибири аквапарк был признан банкротом.

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