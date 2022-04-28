Средний платеж по ипотеке в Новосибирске вырос на 37% и достиг 57 тысяч рублей

Средний платеж по ипотеке в Новосибирске вырос на 37% и достиг 57 тысяч рублей
Средний платеж по ипотеке в Новосибирске вырос на 37% и достиг 57 тысяч рублей
Сегодня, 09:53БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
В апреле 2022 фиксируется снижение спроса на жилье в новостройках. Ежемесячный платеж по ипотеке достиг 57 тысяч рублей, при этом субсидированная ипотека также стала неподъемной для застройщика.

Независимый аналитик Сергей Николаев описал ситуацию на рынке недвижимости в Новосибирске. Эксперт заявил о росте средней ипотечной ставки и о снижении спроса на рынке новостроек.

По словам аналитика, после ажиотажного спроса на квартиры в новостройках в марте 2022 года, с 6 апреля на рынке недвижимости фиксируется падение продаж в 4-5 раза. Это связано с поднятием льготной ставки по ипотеке.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Эксперт отметил, что за кредит в размере 5,5 млн рублей сроком на 23 года при ставке 11,7 % покупателю придется ежемесячно платить более 57 тысяч рублей (рост на 37%). В марте, при тех же условиях, но со ставкой в 7,5 % сумма платежа составляла около 41 тысячи рублей в месяц. За 30 дней стоимость ипотеки выросла на 37,5 %.

Сергей Николаев заявил о том, что субсидированная ипотека тоже стала неподъёмной для застройщиков. Банки реагируют на ситуацию намного быстрее. К примеру, после снижения ключевой ставки на 3% мгновенно были изменены ипотечные ставки на вторичное жилье, пишет Сиб.фм. Аналитик подытожил, что бравурные отчёты о высоких объёмах ввода и росте ипотечного кредитования искажают реальную ситуацию на рынке новостроек в Новосибирске.

Напомним, в феврале и марте 2022 недвижимость стала популярнее на 26% в Новосибирской области при росте значительном росте цен. Начальник управления Росреестра пояснила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос на 26%. В 2022-м люди старались купить недвижимость по старым ипотечным ставкам, хотели вложить деньги.

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