Строительство африканских павильонов подорожало в Новосибирском зоопарке до 1,4 млрд

Сам комплекс разделят на три помещения. В одном из них будут проходить разные семинары и лекции.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило выросла стоимость на строительство комплекса павильонов для африканских животных. Ранее комплекс оценивали в 700 миллионов, а теперь подорожание фиксируется в несколько раз – до 1,4 миллиардов рублей. Об этом рассказал директор учреждения. «Вчера нам выдали предварительную смету, сегодня она порядка 1,4 млрд рублей, но я думаю, что в процессе стройки сумма может вырасти до 2 млрд. Это дорогостоящий проект. Мы вчера встречались с министром экономического развития Максимом Решетниковым по поводу того, чтобы как-то попробовать на этот проект привлечь федеральные средства», - заявил руководитель Андрей Шило во время брифинга в ТАСС. Еще летом 2019 года зоопарк объявил о планах по строительству комплекса павильонов и вольеров для африканских животных. Строительство планировалось в 2020 году, а сумма всех работ достигала 600-700 миллионов рублей. Однако в то время у руководства зоологического парка возникли проблемы: на том месте, где планировалось размещение комплекса, появились недоговоренности с собственниками помещений на территории зоопарка. Сейчас стоимость строительства поднялась в несколько раз. Андрей Шило рассказал, что комплекс для африканских животных будет разделен на три здания. В первом сделают павильон для антилоп, зебр и других животных. Во втором здании планируется разместить жирафов и птиц. Третье здание будет являться информационным центром, в котором пройдут лекции и обучения. Там появится большая библиотека и кафе.

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