ТОП-5 районов Новосибирской области, где никто не хочет жить в 2022 году

«Я работаю в Куйбышеве и зарплата меня устраивает. Но хочу, чтобы возможность реализоваться была у всех. Хотел бы жить ближе к родителям, помогать им, старенькие уже. Они у меня в Андреевке живут, а я уехал оттуда в 25 лет. Но если честно, меня больше привлекают большие города. Там много возможностей. В ближайшем будущем перееду в город побольше со своей семьей», - рассказывает житель Куйбышевского района Сергей.