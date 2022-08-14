День строителя 2022: рейтинг компаний по сдаче жилья в Новосибирске за три года

В Новосибирске с каждым годом в лидеры по строительству жилья выбиваются разные компании. Atas.info собрал данные за последние 5 лет – из них можно посмотреть, кто является одними из ведущих застройщиков в мегаполисе.

Пятерка лучших застройщиков, которые сдали больше всего жилья в Новосибирске по данным с 2021-2016 года. В число лидеров по количеству введенного в эксплуатацию жилья вошли следующие организации: Долгострои Новосибирска 2022 – полный список адресов проблемных домов 2021 год ГК «Расцветай» – 14 домов, 2738 квартир; ООО ХК «ГК Стрижи» – 18 домов, 1924 квартиры; ГК «Брусника» – 6 домов, 1256 квартир; ГК «Энергомонтаж» – 6 домов, 1079 квартир; ГК «СМСС» – 4 дома, 1099 квартир; 2020 год ООО СК «ВИРА-Строй» – 8 домов, 1516 квартир; ГК «Первый строительный фонд» – 10 домов, 1498 квартир; ООО ХК «ГК «Стрижи» – 8 домов, 1232 квартиры; ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест» – 9 домов, 1560 квартир; ГК «Расцветай» – 6 домов, 1267 квартир. Фото: Медиахолдинг1Mi 2019 год "Дискус" (ПЖСК "Просторный квартал 1-3"), 1944 квартир, 29 домов ГК "СибирьИнвест" (ГК Крючкова В.Л.), 975 квартир, 3 дома СК "ВИРА-Строй", 922 квартир "СЛК"("Дивногорский", ИП Сотов К.Г. ИП Логинов В.С.), 999 квартир, 4 дома ГК "СОЮЗ" («ИСК«Союз»), 630 квартир, 2 дома 2018 год ООО СК "ВИРА-Строй", 1716 квартир, 9 домов ООО ХК "ГК "СТРИЖИ", ООО "Квартал, 1382 квартир, 5 домов ООО "Экострой", 1292 квартир, 7 домов ГК "Первый строительный фонд" (ООО МЖК "Энергетик", ООО "Инские зори", ООО "ПРОГРЕСС"), 1091 квартир, 6 домов ГК Крючкова Владислава Львовича (ООО "ГринАрт", ООО "ПаркХаус", ООО "Парк-Холл", ООО "СибАК), 708 квартир, 7 домов Фото: Медиахолдинг1Mi 2017 год «Сибакадемстрой», 1089 квартир, 8 домов «Вира-Строй», 1167 квартир, 4 дома ГК «Стрижи», 948 квартир, 3 дома «Капитал Инвест—НСК» 1 744 квартир, 1 дом ПСК «Сибирь», 1502 квартир, 2 дома 2016 год ГК «Метаприбор», 1684 квартир, 6 домов ООО «Проект Панорама», СП ООО «Сибакадемстрой», 1523 квартир, 7 домов ПСК «Сибирь», 2173 квартир, 4 дома ООО «ИстКом», ООО «Инстройсиб», ООО «ПаркХолл», ООО «Ариста», ООО «Техстрой», ООО «СибирьИнвест», 1034 квартир, 8 домов ГК «Стрижи», 1525 квартир, 6 домов Названы адреса долгостроев, дольщики которых получили компенсацию в Новосибирске Напомним, по официальным данным Правительства Новосибирской области на июль 2022 год в регионе признаны проблемными 70 новостроек. Актуальная база долгостроев города Новосибирска, адреса проблемных домов и информация о застройщиках, чьи объекты заморожены - в материале Atas.info.

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