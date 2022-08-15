Мэрия Новосибирска получит 150 млн рублей на ремонт дорог в 2022 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился выделить мэрии из регионального бюджета 150 млн рублей на ямочный ремонт по 59 объектам. И перед этим взял с главы города обещание, выполнить работы к зиме.

«Мы рассмотрели вашу просьбу Анатолий Евгеньевич о выделении дополнительных средств на ремонт дорог. Этот вопрос обсуждали с министром финансов и Минтрансом области. Оба представители ведомств доложили, что есть возможность направить Новосибирску 150 млн рублей. Но я хотел бы услышать, можете ли вы подтвердить, что работы к зиме успеете выполнить и мы не уйдем под снег?», - обратился к мэру Локтю Травников на оперативном заседании 15 августа 2022 года. Градоначальник дал убедительный ответ: «Приступаем к работе на этой неделе. Всё выполним в срок, до холодов». После этого глава региона попросил министров в кратчайшие сроки подтвердить выделение средств. Правительство подпишет с муниципалитетом соглашение на трансфер, на это уйдет минимум неделя.

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