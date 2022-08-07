"Нет контроля – нет дороги": в Новосибирске самые плохие в Сибири автомагистрали

"В городе не проверяет никто и ничего. Все муниципальные дороги абсолютно брошены. Связано это с тем, что у нас в департаменте транспорта нет специалистов. Последнее назначение его руководителя (начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Валильев, прим. ред.)...ну, я даже не знаю, как этому относиться. Когда человек, не имеющий ни опыта работы в дорожно-транспортной отрасли, ни профильного образования внезапно становится начальником департамента", - возмущается Алексей Носово, утверждая, что в Новосибирске самые плохие дороги по сравнению со всеми сибирскими городами.