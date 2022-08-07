"Нет контроля – нет дороги": в Новосибирске самые плохие в Сибири автомагистрали

К одному из самых проблемных участков дорог в Новосибирске эксперт ОНФ Михаил Мезенцев относит первый этап реконструкции Красного проспекта, который был завершен в 2017 году. Сейчас практически на всей его протяженности образовалась колейность, но гарантийные претензии предъявить некому – компания-подрядчик признана банкротом и фактически не существует. Не менее плачевная ситуация и на улице Жуковского, где ремонт дорожного покрытия проводили в 2019 году. Теперь это слой по большей части выкрошен и обнажилось покрытие, которое существовало до ремонта.
Аналогичная ситуация складывается на Бердском шоссе и на улице Большевистской, где ранее подрядчик дважды ремонтировал дорожное полотно по гарантии. Любопытно, что после этого подрядчик попал в систему "Эталон", где фиксируются нарушения по всей стране. Избежать ответственности участникам этого "черного списка" невозможно, однако производителю работ на Большевистской это удалось.
Серьезные проблемы наблюдаются на Димитровском мосту и его дамбе со стороны площади Энергетиков. Мэрия пытается через суд заставить подрядчика провести ремонт по гарантии, однако дорожники отказываются, ссылаясь на то, что в проектной документации не была учтена интенсивность движения автомобилей на этом отрезке.
"По моему личному мнению, такая ситуация складывается из-за недостатка контроля. Я постоянно виду, как асфальтобетон везут на укладку грузовики без пологов, в открытом кузове. А это гарантирует, что смесь придет к перегрузке в асфальтоукладчик подостывшая. Это значит, что не будет уплотнения требуемого. А не будет уплотнения, будет выкрашивание, разрушение прежде, чем наступит конец гарантийного срока", - говорит Михаил Мезенцев.
По словам эксперта, в Новосибирске давно процедуры инструментально-лабораторного контроля качества дорожного ремонта проводятся не в том объеме и не с тем уровнем, как это должно быть.
"Когда осенью укладывают асфальт на крупных магистралях городского значения, Титова и Станиславского, а весной эти улицы начинают разрушаться, это говорит только об одном – полное отсутствие контроля". – констатирует Мезенцев и обращает внимание на то, что на федеральных участках дорог подобного не происходит.
Гражданский активист Алексей Носов в качестве наглядного примера приводит реконструкцию Гусинобродского шоссе, где есть три отрезка разной ответственности: федеральной, областной и муниципальной.
"Когда проезжаешь федеральный участок – техники, как муравьев, работают очень много людей. Проезжаешь областной – техники чуть-чуть поменьше, но она работает, видно активность в любое время суток. Подъезжаешь к городскому участку – стоит единственный печальный экскаватор, опустив ковш на полшестого. Никто не работает. Один мой знакомый, крупный чиновник из дорожной отрасли в Москве, говорил: где контроль, там дорога. Обратное тоже верно: нет контроля – нет дороги", - говорит общественник.
В зависимости от сложности работ на федеральных объектах может проводиться до 9 ступеней контроля, рассказывает Носов, на областных до трех представителей различных ведомств. При этом подрядчики, задействованные на городских и областных объектах, одни и те же.
"В городе не проверяет никто и ничего. Все муниципальные дороги абсолютно брошены. Связано это с тем, что у нас в департаменте транспорта нет специалистов. Последнее назначение его руководителя (начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Валильев, прим. ред.)...ну, я даже не знаю, как этому относиться. Когда человек, не имеющий ни опыта работы в дорожно-транспортной отрасли, ни профильного образования внезапно становится начальником департамента", - возмущается Алексей Носово, утверждая, что в Новосибирске самые плохие дороги по сравнению со всеми сибирскими городами.
"Уровень квалификации заказчиков на региональном уровне выше, чем на муниципальном, поэтому мы ежегодно весной, в марте-апреле, проводим курсы повышения квалификации для муниципальных образований, чтобы дать им элементарные знания как планировать, как принимать работы, как вести претензионно-исковую работу", - сообщил министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
На просьбу корреспондента Atas.info назвать наиболее проблемные отрезки дорог в регионе глава Минтранса смог вспомнить только улицу Большевистская в Новосибирске. В понедельник, 8 августа, Анатолий Костылевский по требованию губернатора Новосибирской области выступит в региональном правительстве с докладом о состоянии дорог и причинах участившихся случаев гарантийного ремонта.