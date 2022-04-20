Мэр Новосибирска Локоть заявил об отставании в строительстве метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Локоть заявил об отставании в строительстве метро «Спортивная»
Мэр Новосибирска Локоть заявил об отставании в строительстве метро «Спортивная»
Сегодня, 08:45ГородФото: МУП "УЗС ПТС"
У строителей возникли проблемы с поставками материалов.

В Новосибирске на сегодняшний день станция метро «Спортивная» готова на 75%. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Анатолий Локоть добавив, что работы на объекте идут с небольшим отставанием от графика.

Градоначальник отметил, что задержка в строительстве незначительная – всего несколько дней. Также рабочие заверили его о том, что объект в итоге сдадут в срок.

«Заставил по видам работ отчитываться: отдельно отделка, по этажам, электрика. Пока заверение от строителей, что в конечном итоге всё будет сдано в срок», - заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он рассказал, что незначительное отставание связано с проблемами поставки некоторых материалов.

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