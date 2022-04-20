Мэр Новосибирска Локоть заявил об отставании в строительстве метро «Спортивная»

В Новосибирске на сегодняшний день станция метро «Спортивная» готова на 75%. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Анатолий Локоть добавив, что работы на объекте идут с небольшим отставанием от графика.
Градоначальник отметил, что задержка в строительстве незначительная – всего несколько дней. Также рабочие заверили его о том, что объект в итоге сдадут в срок.
«Заставил по видам работ отчитываться: отдельно отделка, по этажам, электрика. Пока заверение от строителей, что в конечном итоге всё будет сдано в срок», - заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Он рассказал, что незначительное отставание связано с проблемами поставки некоторых материалов.