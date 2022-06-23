«Свалка – это наш двор»: на мусорку возле дома пожаловались новосибирцы

Жительница Новосибирска пожаловалась на кучу мусора возле жилого дома

Огромная свалка отходов образовалась на территории двора жилого дома на Промышленной, 3Б в Новосибирске. Об этом написала в соцсетях одна из местных жительниц.

«Мы не знаем, куда обращаться. Мусорка возле дома – это ужасно. При этом всё разносит ветер по округе», - жалуется сибирячка в группе «АСТ-54» во ВКонтакте. По словам девушки, все баки забиты до краев отходами, а что не влезло – лежит возле него. Мусор потом задувает во дворы. Также местные рассказали, что ситуация усугубилась, после поджога свалки. Возле контейнеров до сих пор лежит горелый мусор, а сами баки уже на них не похожи. К тому, же от этой кучи к домам бегут крысы, а от вони не скрыться.

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