Ещё юноша: мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск городом-подростком

В воскресенье, 26 июня Новосибирску исполнилось 129 лет. По словам главы города, это совсем юношеский возраст, если сравнить с другими городами миллионниками, например Омском, Томском, Иркутском и Читой.
«Он подросток, он ещё юноша, наш Новосибирск. И, как каждому подростку, ему свойственны и достоинства, и недостатки. То вытянется в длину, раздастся в плечах, и лопается старая одежда, и старые мерки не подходят», - сказал мэр во время выступления на Дне города.
Также Анатолий Локоть отметил, что в текущем году власти обновили Заельцовский парк, а также скоро достроится главная Ледовая арена (ЛДС) и 14-я станция метро «Спортивная».