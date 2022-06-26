Ещё юноша: мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск городом-подростком

Ещё юноша: мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск городом-подростком
Ещё юноша: мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск городом-подростком
Вчера, 14:15ГородФото: nsknews.info

Мэр Локоть назвал Новосибирск городом-подростком

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал столицу Сибири подростком, за ростом которого сложно успеть. Торжественную речь градоначальник произнес на Дне города 26 июня на Михайловской набережной.

В воскресенье, 26 июня Новосибирску исполнилось 129 лет. По словам главы города, это совсем юношеский возраст, если сравнить с другими городами миллионниками, например Омском, Томском, Иркутском и Читой.

«Он подросток, он ещё юноша, наш Новосибирск. И, как каждому подростку, ему свойственны и достоинства, и недостатки. То вытянется в длину, раздастся в плечах, и лопается старая одежда, и старые мерки не подходят», - сказал мэр во время выступления на Дне города.

Также Анатолий Локоть отметил, что в текущем году власти обновили Заельцовский парк, а также скоро достроится главная Ледовая арена (ЛДС) и 14-я станция метро «Спортивная».

Сюжеты:
День города 2022
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