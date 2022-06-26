Ещё юноша: мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск городом-подростком

«Он подросток, он ещё юноша, наш Новосибирск. И, как каждому подростку, ему свойственны и достоинства, и недостатки. То вытянется в длину, раздастся в плечах, и лопается старая одежда, и старые мерки не подходят», - сказал мэр во время выступления на Дне города.