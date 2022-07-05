20-летнего парня задержали за избиение до смерти мужчины в Новосибирске

Благодаря видеокамерам и свидетелям был установлен круг общения убийцы и возможные адреса его пребывания – его задержали в Железнодорожном районе. В ходе проверки выяснилось, что в полицию он ни разу не попадал, а настолько жестоко избил мужчину руками и ногами из-за возникшей неприязни.