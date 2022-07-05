20-летнего парня задержали за избиение до смерти мужчины в Новосибирске

20-летнего парня задержали за избиение до смерти мужчины в Новосибирске
20-летнего парня задержали за избиение до смерти мужчины в Новосибирске
Вчера, 16:35КриминалФото: Медиахолдинг 1Mi
Полицейские задержали 20-летнего жителя Железнодорожного района, который до смерти забил 35-летнего мужчину на проспекте Димитрова. Информацию предоставили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Конфликт между взрослым человеком и молодым парнем произошел возле магазина на проспекте Димитрова – мужчина во время драки получил настолько сильную травму головы, что спустя несколько часов он скончался на больничной койке.

Благодаря видеокамерам и свидетелям был установлен круг общения убийцы и возможные адреса его пребывания – его задержали в Железнодорожном районе. В ходе проверки выяснилось, что в полицию он ни разу не попадал, а настолько жестоко избил мужчину руками и ногами из-за возникшей неприязни.

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