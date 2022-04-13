Судью из Новосибирска будут судить в Томске за разглашение гостайны

Судью из Новосибирска будут судить в Томске за разглашение гостайны
Судью из Новосибирска будут судить в Томске за разглашение гостайны
Сегодня, 08:24КриминалФото: Управления Судебного департамента Новосибирской области
Судье Новосибирского облсуда грозит до 4-7 лет лишения свободы.

В Томске перед судом предстанет судья Новосибирского облсуда Инна Петрунина за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из материалов уголовного дела следует, что судья из Новосибирска причастна к разглашению гостайны. Её будут судить по статье 283 УК РФ. Санкции предусматривают до 4-7 лет лишения свободы.

В Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) обратился с ходатайством о возбуждении дела глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. ВККС дала согласие.

Напомним, ранее суд Чулымского района оставил в силе приговор депутату Заксобрания Новосибирской области Валентину Сичкареву. Его признали виновным в мошенничестве и назначили 4 года условно.

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