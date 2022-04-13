Судью из Новосибирска будут судить в Томске за разглашение гостайны

В Томске перед судом предстанет судья Новосибирского облсуда Инна Петрунина за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Из материалов уголовного дела следует, что судья из Новосибирска причастна к разглашению гостайны. Её будут судить по статье 283 УК РФ. Санкции предусматривают до 4-7 лет лишения свободы.
В Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) обратился с ходатайством о возбуждении дела глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. ВККС дала согласие.
Напомним, ранее суд Чулымского района оставил в силе приговор депутату Заксобрания Новосибирской области Валентину Сичкареву. Его признали виновным в мошенничестве и назначили 4 года условно.