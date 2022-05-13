Пожарные рукава украли двое парней и девушка из подъезда дома в Новосибирске

12 мая в Ленинском районе города была замечена компания, которая воровала пожарные рукава - опубликованы и кадры с момента нарушения закона в группе "АСТ-54".

В Новосибирске банда похитила пожарные рукава из подъезда жилого дома. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях, прикрепив фото и видео с момента преступления. Видео: АСТ-54 Инцидент произошел в четверг, 12 мая на улице Новосибирская в доме №27. На опубликованных кадрах видно, как двое парней и девушка украли более 10 пожарных рукавов. Молодые люди гуляли по подъезду, прихватывая с собой чужое имущество. На последнем видео становится ясно, что компания выходит из дома с полностью набитыми пакетами в руках. Автор поста написал, что вечером банду видели на Юго-Западном жилмассиве. Сейчас злоумышленников разыскивают местные жильцы. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 7 (383) 2328690. В комментариях некоторые новосибирцы предположили, что уже встречались с данной компанией воров. Так, они были замечены в жилищном комплексе «Матрешкин двор», а в соцсетях этого ЖК было опубликовано уже несколько похожих постов с информацией о незаконных действиях данной группы лиц.

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