Женщину из Новосибирска обманули на 500 тысяч рублей во время отдыха на Алтае

Жительницу Новосибирска обманули телефонные мошенники – с ее карты было списано 500 000 рублей. Об этом информируют в ГУ МВД по Алтайскому краю.

64-летняя сибирячка была на отдыхе в городе Яровое. На ее телефон позвонили мошенники. В итоге с ее карты украли полмиллиона рублей. «Потерпевшая рассказала, что приехала из Новосибирска на отдых, где ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия. Для предотвращения хищения денег необходимо сообщить код, который поступит в смс-сообщении. Женщина выполнила требования неизвестного. После чего с карты произошло списание денежных средств», - сообщают в полиции. Теперь правоохранители устанавливают личность злоумышленника, а также номер счета, куда отправились деньги со счета пенсионерки.

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