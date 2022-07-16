Женщину из Новосибирска обманули на 500 тысяч рублей во время отдыха на Алтае

Женщину из Новосибирска обманули на 500 тысяч рублей во время отдыха на Алтае
Женщину из Новосибирска обманули на 500 тысяч рублей во время отдыха на Алтае
Вчера, 16:52КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Жительницу Новосибирска обманули телефонные мошенники – с ее карты было списано 500 000 рублей. Об этом информируют в ГУ МВД по Алтайскому краю.

64-летняя сибирячка была на отдыхе в городе Яровое. На ее телефон позвонили мошенники. В итоге с ее карты украли полмиллиона рублей.

«Потерпевшая рассказала, что приехала из Новосибирска на отдых, где ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия. Для предотвращения хищения денег необходимо сообщить код, который поступит в смс-сообщении. Женщина выполнила требования неизвестного. После чего с карты произошло списание денежных средств», - сообщают в полиции.

Теперь правоохранители устанавливают личность злоумышленника, а также номер счета, куда отправились деньги со счета пенсионерки.

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