Мужчину осудят за убийство бывшей супруги и дочери в Новосибирской области

По версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина пришёл пьяным в дом бывшей супруги и 8-летней дочери по улице Вокзальная в поселке Рождественка Чановского района Новосибирской области и затеял ссору. Женщина не пожелала возобновлять отношения и тогда, мужчина взял нож и на глазах у ребенка нанес им не менее 13 колото-резаных ранений ее матери. Затем он напал на девочку.