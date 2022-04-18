Мужчину осудят за убийство бывшей супруги и дочери в Новосибирской области

В Новосибирской области перед судом предстанет 58-летний мужчина, который с особой жестокостью убил свою бывшую жену и 8-летнюю дочь. Следователи СУ СК России по региону собрали все доказательства его вины
По версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина пришёл пьяным в дом бывшей супруги и 8-летней дочери по улице Вокзальная в поселке Рождественка Чановского района Новосибирской области и затеял ссору. Женщина не пожелала возобновлять отношения и тогда, мужчина взял нож и на глазах у ребенка нанес им не менее 13 колото-резаных ранений ее матери. Затем он напал на девочку.
После совершенного новосибирец сбежал, однако полиции удалось его оперативно задержать. В ходе допроса мужчина признал свою вину.
Сейчас сибиряк находится под стражей. Следователи собрали все доказательства его причастности к убийствам и направили уголовное дело в суд.