Женщина до смерти забила свою подругу в Новосибирске и выкинула тело на улицу

Женщина до смерти забила свою подругу в Новосибирске и выкинула тело на улицу
Женщина до смерти забила свою подругу в Новосибирске и выкинула тело на улицу
18 июля, 16:06КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске женщина убила подругу и выкинула тело на улицу

На днях в Новосибирске произошел криминальный случай – две подруги поругались, и одна избила вторую. Пострадавшая скончалась. Информацию предоставили в СУ СК по региону.

По данным следствия, все произошло 15 июля вечером в доме на улице Успенского в Кировском районе. Две женщины устроили застолье, во время которого и поругались.

Одна сибирячка в порыве гнева набросилась на подругу и начала бить ее кулаками и ногами. Далее злоумышленница отвела приятельницу в придомовую постройку и на время зашла в дом. Когда она вернулась, то увидела, что избитая умерла.

Тут же обвиняемая поняла, что надо действовать. Для того, чтобы скрыть следы преступления, она перенесла тело своей подруги через улицу от дома, а ее вещи скинула в мусорку.

После произошедшего, следователи оперативно задержали 44-летнюю преступницу для выяснения обстоятельств. Она полностью созналась в содеянном. В ближайшее время ее возьмут под стражу.

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