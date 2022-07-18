Женщина до смерти забила свою подругу в Новосибирске и выкинула тело на улицу

По данным следствия, все произошло 15 июля вечером в доме на улице Успенского в Кировском районе. Две женщины устроили застолье, во время которого и поругались.
Одна сибирячка в порыве гнева набросилась на подругу и начала бить ее кулаками и ногами. Далее злоумышленница отвела приятельницу в придомовую постройку и на время зашла в дом. Когда она вернулась, то увидела, что избитая умерла.
Тут же обвиняемая поняла, что надо действовать. Для того, чтобы скрыть следы преступления, она перенесла тело своей подруги через улицу от дома, а ее вещи скинула в мусорку.
После произошедшего, следователи оперативно задержали 44-летнюю преступницу для выяснения обстоятельств. Она полностью созналась в содеянном. В ближайшее время ее возьмут под стражу.