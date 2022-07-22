В Новосибирске мужчина погиб от рук задолжавшего ему за телефон коллеги

Родственники нашли труп мужчины с ссадинами в квартире дома по улице Пришвина в Новосибирске и выхвали полицию. В ходе расследования выяснилось, что сибиряка убил 22-летний должник.

Как рассказали в ГУ МВД региона, вечером 24 июня мужчины встретились возле жилых домов на улице Ученической, чтобы обсудить выплату долга. Между ним возникала ссора, и молодой парень начал жестоко избивать оппонента. «Мужчина, вероятно, сам добрался до дома после случившегося. Уже в квартире он скончался от полученных травм. Его нашли родные и обратились к нам. Подозреваемого нашли задержали в короткие сроки», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области. На допросе молодой человек признал свою вину. Также он рассказал, что купил тайно в долг у погибшего телефон, но секрет был раскрыт. «Они коллеги. На работе об этом узнали, а это не понравилось парню. Из-за этого произошел конфликт», - отметили в Следкоме региона. Подозреваемого арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело.

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