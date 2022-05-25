СК признал правоту новосибирского полицейского, застрелившего 19-летнего Абдуллаева

Стоит отметить, что полицейский застрелил Векила Абдуллаева сразу после погони – он, вместе со своими друзьями, начали сопротивляться действиями инспекторов и даже применять физическую силу, пытаясь «отбить» своего друга. Должностному лицу пришлось достать из кобуры пистолет, но молодые люди так и не успокоили, а во время «скручивания» Векила произошел непроизвольный выстрел прямо в голову, от которого он и скончался в больнице.