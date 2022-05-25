СК признал правоту новосибирского полицейского, застрелившего 19-летнего Абдуллаева

СК признал правоту новосибирского полицейского, застрелившего 19-летнего Абдуллаева
СК признал правоту новосибирского полицейского, застрелившего 19-летнего Абдуллаева
Сегодня, 17:46КриминалАлександр КондратьевФото: АСТ-54
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД Александра Гусева, который случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева после погони за автомобилем.

В Следственном комитете России рассказали, что уголовное дело в отношении сотрудника ДПС по Мошковскому району Новосибирской области было прекращено из-за отсутствия состава преступления – его действия признаны законными.

Стоит отметить, что полицейский застрелил Векила Абдуллаева сразу после погони – он, вместе со своими друзьями, начали сопротивляться действиями инспекторов и даже применять физическую силу, пытаясь «отбить» своего друга. Должностному лицу пришлось достать из кобуры пистолет, но молодые люди так и не успокоили, а во время «скручивания» Векила произошел непроизвольный выстрел прямо в голову, от которого он и скончался в больнице.

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