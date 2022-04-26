В Новосибирске киберпреступники обманули жителей на 3,7 млн рублей за сутки

В Новосибирске киберпреступники обманули жителей на 3,7 млн рублей за сутки
В Новосибирске киберпреступники обманули жителей на 3,7 млн рублей за сутки
Сегодня, 20:24КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Всего за сутки в Новосибирской области было совершено 17 киберпреступлений, ущерб от которых составил 3,7 млн рублей

Количество регистрируемых киберпреступлений значительно выросло в Новосибирской области – за сутки было совершено 17 киберпреступлений с ущербом на сумму 3,7 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов.

«Один из потерпевших перевел 2,3 млн рублей на так называемые «безопасные счета», - рассказал Чернов на пресс-конференции в ТАСС.

Более 3 тысяч преступлений с использованием IT-технологий зарегистрировано с начала 2022 года в Новосибирской области

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