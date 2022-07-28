Мигранты Новосибирска под надзором: убийца девушки в СИЗО, дело на полицейских

История с жутким убийством 17-летней девушки в Нижней Ельцовке Новосибирска набрала свои обороты – депутаты хотят депортировать мигрантов, обвиняемого заключили в СИЗО, а на полицейский районного отдела завели уголовное дело – самые интересные новости на 28 июля от Atas.info.

Названа причина убийства девушки-подростка в Новосибирске – обвиняемый под стражей 27-летний мужчина на избрании меры пресечения рассказал журналистам, что убил девушку из-за того, что она ему изменила. При этом родственники и друзья погибшей утверждают, что они уже не встречались – она просто мечтала от него уйти, но боялась, потому что он угрожал её убить. Также он заявил, что очень любил погибшую и его даже не смущало, что она младше его на целых 10 лет. Добрался до улицы Хилокской он не для того, чтобы уехать оттуда в Таджикистан, а просто гулял. Судья избрала меру пресечения подозреваемому в убийстве - Хамроева заключили в СИЗО на 2 месяца. Уголовное дело на полицейских за бездействие при угрозах убийством девушке в Новосибирске Сотрудники правоохранительных органов отдела ГУ МВД Советского района недобросовестно исполнили свои обязанности и тоже попали под уголовное преследование – их обвиняют в том, что они бездействовали, когда мать погибшей три раза обращалась к ним с заявлением, что мужчина угрожает убийством её дочери и даже один раз избил. Следователи считают, что действия полицейских привели к трагедии, а именно, убийству несовершеннолетней. Мигрантов хотят депортировать из России при первом преступлении Депутаты Госдумы из ЛДПР предложили ужесточить контроль закона о мигрантах на территории России после жуткого убийства 17-летней девушки уроженцем Таджикистана. Политики считают, что таджика надо было депортировать на родину еще после того, как он в прошлый раз угрожал убить свою бывшую девушку и даже немного порезал её ножом – он был за это судим, но отсидеть не успел, вышел прямо в зале суда за проведенное время в СИЗО. «Россия – гостеприимная страна, но нам не нужен импорт криминала. И необходимость в трудовых ресурсах не может быть оправданием», - заявили в ЛДПР. Предложение будет выдвинуто на законодательном уровне, чтобы контролировать мигрантов и даже каждый квартир проводить им наркологическую экспертизу за их счет.

Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, которые угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

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