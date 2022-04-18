Сыр по цене говядины продают в Новосибирске

В Новосибирске зафиксировали самые высокие цены на все виды мяса, а также морковь и сыр. Динамику цен на продовольственные продукты проанализировал Atas.info в апреле 2022 года.

Говяжья мякоть в Новосибирске оказалось одной из самых дорогих в стране - 779.78 рублей за килограмм. Цена на это мясо выше только в Хабаровске (849,79 руб.) и Перми (783,32 руб.), а за самым дешевым куском эскалопа придется ехать в Казань. Там его стоимость составляет 297,99 рублей. При этом свинина в нашем регионе составила рекордные 389.78 рублей. Самый дешевый кусок этого продукта отмечен в Нижнем Новгороде – 124,99 рубля. А цена килограммовой тушки курицы в столице Сибири превышает 180 рублей, что выше, чем в других регионах России, за исключением Хабаровска. Там за бройлер придется заплатить 240 рублей. Также в Новосибирске фиксируют высокую цену за килограмм картофеля - 59.99 рублей и капусты – 110,99 руб. Однако в Нижнем Новгороде и Хабаровске картошка ещё дороже – 76,52 и 69,99 рулей соответственно. Стоимость сахара в Новосибирске оказалась средней по сравнению с другими городами России - 77.99 рублей за килограмм. Рекордное подорожание зафиксировано в Тагиле, где рафинад продают за 105 рублей (на 6 рублей дешевле только в Ижевске и Тюмени). Примечательно, что некоторые продукты «борщевого набора» на фоне других мегаполисов могут похвастаться низкими ценами. Так лук в Новосибирске стоит 33.99 рублей, ещё дешевле в Ставрополе и Ростове (25 и 32 руб. соответственно). Свёкла продается за 59.99, однако морковь у нас по-прежнему дороже - 79.99 рублей. Творог резко подешевел до 61 рубля за 200 гр. Цена на яйца установилась в пределах 82.99 рублей, при этом ниже в соседнем Омске – 69 рублей. Сыр по-прежнему достигает стоимости говяжьего мяса и составляет 749.99 рублей. Такой же ценник установлен в Челябинске, а в Хабаровске он может сравниться с деликатесом при цене 998,89 рублей за килограмм.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter