Путин повышает зарплаты бюджетников – правительство готовит индексацию 20 апреля

В среду, 20 апреля, правительство РФ должно объявить о повышении зарплат бюджетников, социальных выплат и пенсий, о которых ранее заявлял президент Владимир Путин. Какие решения уже приняты – разбираемся с Atas.info.

Глава государства сообщал об индексации зарплат работников бюджетного сектора, повышении МРОТ и прожиточного минимума 16 марта на совещании по социально-экономическим вопросам. Он поручил подготовить параметры повышения правительству до 20 апреля. Президент Путин отметил, что за последние несколько месяцев в России выросли цены на социально-значимые товары. Инфляция составила 17,5%. Поэтому граждан было решено поддержать внеплановой индексацией. С 1 апреля 2022 года на 8,6 % выросли социальные пенсии. Также повышение коснулось некоторых выплат на детей от 3 до 7 лет. Уже завтра, 20 апреля, станет известно, насколько повысят зарплаты бюджетникам.

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