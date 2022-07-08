Опубликованы результаты ЕГЭ по всем предметам в Новосибирской области

Напомним, в 2022 году максимальную оценку в ходе единого государственного экзамена получили 80 выпускников школ Новосибирской области, два школьника получили 100 баллов по двум предметам. В то же время более 1000 подростков не смогли справиться с заданиями ЕГЭ-2022.