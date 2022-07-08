Опубликованы результаты ЕГЭ по всем предметам в Новосибирской области

Опубликованы результаты ЕГЭ по всем предметам в Новосибирской области
Опубликованы результаты ЕГЭ по всем предметам в Новосибирской области
Вчера, 10:32ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области опубликовали результаты ЕГЭ по всем предметам

Новосибирский институт мониторинга развития (НИМРО) опубликовал результаты ЕГЭ по ряду школьных предметов: иностранный язык, биология, информатика, химия, обществознание, физика и история.

Все результаты утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области. Свои баллы можно посмотреть в личном кабинете вашей школы, сайт ЕГЭ или НИМРО.

Официальный день объявления результатов - 8 июля 2022 года (пятница). В институте мониторинга уточняют, что заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в конфликтную комиссию Новосибирской области 11 и 12 июля 2022 года.

Напомним, в 2022 году максимальную оценку в ходе единого государственного экзамена получили 80 выпускников школ Новосибирской области, два школьника получили 100 баллов по двум предметам. В то же время более 1000 подростков не смогли справиться с заданиями ЕГЭ-2022.

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