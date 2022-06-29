Медицинские вузы РФ с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет в 2022 году

Минимальный балл ЕГЭ на бюджет - 183. Средний балл на платную основу обучения – 120. Этот университет лидирует по количество низких баллов для поступления. Всего бюджетных мест – 614, а на платное – 458. Специальности: Лечебное дело, Фармация, Клиническая психология, Педиатрия, Стоматология, Сестринское дело
Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 164. На платное – 120. Всего бюджетных мест – 950, а платных – 555. В университете обучают по всем направлениям медицины, но самые интересные: Медицинская биофизика, Медицинская биохимия, Медицинская кибернетика.
Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 142, а на платное – 157. Всего бюджетных мест – 500. Платных – 480. В вузе обучают по 9 медицинским направлением.
Минимальный балл на бюджет – 174, на платное – 131. Всего бюджетных мест – 853. Платных – 545. В университете обучают по 7 специальностям.
ВГМА (Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко)
Минимальный балл на бюджет – 222, а на платное – 133. Всего бюджетных мест – 386, а платных – 680. Обучение идет по 5 специальностям.
Минимальный балл на бюджет – 170, а на платное – 124. Всего бюджетных мест – 753, а платных – 520. Всего в вузе 8 специальностей, в том числе медицинская кибернетика.