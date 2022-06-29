Медицинские вузы РФ с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет в 2022 году

Медицинские вузы РФ с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет в 2022 году
Медицинские вузы РФ с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет в 2022 году
29 июня, 10:02ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирский, томский, казанский, саратовский, воронежский, самарский медуниверситеты активно ведут приемную кампанию-2022. Тысячи вчерашних школьников – сегодня абитуриенты. Atas.info собрал все медицинские вузы РФ с низкими баллами ЕГЭ.

НГМУ (Новосибирский государственный медицинский университет)

Минимальный балл ЕГЭ на бюджет - 183. Средний балл на платную основу обучения – 120. Этот университет лидирует по количество низких баллов для поступления. Всего бюджетных мест – 614, а на платное – 458. Специальности: Лечебное дело, Фармация, Клиническая психология, Педиатрия, Стоматология, Сестринское дело

Фото:Медиахолдинг1Mi

СибГМУ (Сибирский государственный медицинский университет)

Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 164. На платное – 120. Всего бюджетных мест – 950, а платных – 555. В университете обучают по всем направлениям медицины, но самые интересные: Медицинская биофизика, Медицинская биохимия, Медицинская кибернетика.

КГМУ (Казанский государственный медицинский университет)

Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 142, а на платное – 157. Всего бюджетных мест – 500. Платных – 480. В вузе обучают по 9 медицинским направлением.

Фото:Медиахолдинг1Mi

СГМУ (Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского)

Минимальный балл на бюджет – 174, на платное – 131. Всего бюджетных мест – 853. Платных – 545. В университете обучают по 7 специальностям.

ВГМА (Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко)

Минимальный балл на бюджет – 222, а на платное – 133. Всего бюджетных мест – 386, а платных – 680. Обучение идет по 5 специальностям.

Фото:Медиахолдинг1Mi

СамГМУ (Самарский государственный медицинский университет)

Минимальный балл на бюджет – 170, а на платное – 124. Всего бюджетных мест – 753, а платных – 520. Всего в вузе 8 специальностей, в том числе медицинская кибернетика.

Материалы по теме:
2022НовосибирскуниверситетРоссияНовосибирская областьмедицинаегэвузы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы