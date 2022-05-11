В Новосибирской области пропали почти 80 человек в апреле 2022 года

В Новосибирской области пропали почти 80 человек в апреле 2022 года
В Новосибирской области пропали почти 80 человек в апреле 2022 года
Сегодня, 17:37ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о 79 пропавших людях в апреле 2022 года, но большинство пятидесяти были найдены живыми.

Всего 79 заявок о пропаже жителей Новосибирска поступило поисковикам в прошлом месяце – 59 из них нашли живыми, но два человека оказались погибшими. По всей России пропало гораздо больше людей – 3101 человек, более 150 человек погибли.

Всех, кто пропал и еще не найден, продолжают искать – расклеивать ориентировки и рассылать их в социальных сетях, а также выполняются другие поисковые мероприятия.

В Новосибирске очень часто пропадают дети, но печальных случаев не так много. В основном они уходят со своими друзьями или одни, чтобы привлечь к себе внимание, почувствовать себя взрослым или чтобы развлекаться со своими сверстниками.

Взрослые тоже пропадают в больших количествах, но, как правило, их находят тоже быстро. Однако бывают и такие люди, которые просто уходят в «запой» с малознакомыми товарищами, но не предупреждают об этом своих родственников, отключают телефон.

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