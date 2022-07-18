Пьяные мужики избили ребенка и накинулись на всех с топорами под Новосибирском

Ребенка избили пьяные отдыхающие на озере под Новосибирском

Пьяные отдыхающие избили ребёнка и накинулись с топорами на взрослых на озере Данилово в Кыштовском районе под Новосибирском. Об этом очевидцы анонимно рассказали в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях.

На днях рядом с озером произошел шокирующий инцидент, в ходе которого пострадал школьник. Как рассказал свидетели происходящего, неизвестные отдыхающие мужчины спиливали деревья в своих целях. Увидев такую картину, 9-летний ребенок возмутился: «Они же живые». На что агрессивные «лесорубы» жестоко избили ребенка, его родителей и всех других, кто пытался их защитить. Дебоширы перепугали отдыхающих на озере Данилово в Новосибирской области В итоге у мальчика было все лицо в синяках. Родители были вынуждены увезти сына в ближайшую омскую больницу. На дебоширов написали заявление в полицию, которая приехала через время. Однако на этом конфликт не закончился. Охраны на озере не было, но после произошедшего на базу отдыха приехали администраторы. По рассказу очевидцев, те же мужчины накинулись на представителей базы с топорами. В итоге отдыхающих оставили в покое, и они продолжили свое веселье. Кроме того, в посте отдыхающие пожаловались на само состояние озера. По их словам, арендаторы не следят за мусором и ужасными туалетами. При всем при этом база отдыха достаточно дорогая, но репутацию она имеет не самую лучшую (судя по отзывам в интернете с сайта «Отзовик»). Помимо гор мусора и неубранных туалетов, большой проблемой являются плохие дороги. Со стороны Омска проезжая часть в нормальном состоянии, а при заезде в сторону базы отдыха – оставляет желать лучшего.

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