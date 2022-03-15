Все недружественные России страны в марте 2022 – полный список по алфавиту

Стало известно, что Правительство Российской Федерации 7 марта 2022 года объявило 48 недружественных государств. Ограничения коснулись как бизнеса и финансовых расчетов в валюте, так и на сферу туризма и авиацию.
Стоит отметить, что попадание страны в этот список не означает, что туда ограничен въезд. Статус недружественной страны означает лишь некие запреты для бизнеса и финансового оборота. В списке имеются все страны Евросоюза и не только.
Недружественные страны России по алфавитному порядку
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.
Так, порядок исполнения обязательств перед зарубежными кредиторами из этих стран изменяется по решению правительства России. Государство и сам бизнес, которые имеют валютные обязательства перед иностранными кредиторами, смогут выплачивать долг только в рублях.
Теперь, чтобы провести операцию компаний из России с гражданами или компаниями из списка недружественных государств, необходимо согласовать это с правительственной комиссией, которая отвечает за контроль по осуществлению иностранных инвестиций. Российские компании обязаны указывать цель и условия всей сделки. Помимо этого, комиссии должна быть предоставлена вся необходимая документация.
По мнению экспертов, ситуация косвенно затронет как сферу туризма, так и авиационную отрасль. Пока не будут сняты санкции, недружественные государства станут недоступными для перелета авиакомпаний из России.