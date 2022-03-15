Все недружественные России страны в марте 2022 – полный список по алфавиту

Теперь, чтобы провести операцию компаний из России с гражданами или компаниями из списка недружественных государств, необходимо согласовать это с правительственной комиссией, которая отвечает за контроль по осуществлению иностранных инвестиций. Российские компании обязаны указывать цель и условия всей сделки. Помимо этого, комиссии должна быть предоставлена вся необходимая документация.