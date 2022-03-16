Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 16 марта 2022

О положении в Мариуполе было рассказано заседании штаба по гуманитарному реагированию на Украине, 15 марта. Минообороны РФ опубликовало видео брошенной военной техники ВСУ в Херсонской области, взятой под контроль ВС РФ.

В Мариуполе проводится беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция. «Спасенное гражданское население подтверждает все ранее сделанные выводы о кошмаре и ужасах, происходивших в этом городе», - заявил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине 15 марта 2022. Украинскими националистами заминированы все подступы к городу, взорваны мосты. Жилые кварталы, школы и детские учреждения, больницы превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки. Всех трудоспособных горожан сгоняли строить баррикады и рыть траншеи, использовали как «живой щит», сообщил генерал. «Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня - 225 тонн. Осуществляется безопасная эвакуация мариупольцев по открытым гуманитарным коридорам из разблокированного города», - сказал Михаил Мизинцев. Министерство обороны РФ 15 марта сообщило, что вся территория Херсонской области взята под контроль российской армией. Позже были выложены видеокадры подбитой и брошенной военной техники ВСУ в Херсонской области. Фото: Минобороны РФ Российские части ВДВ в Киевской области захватили опорный пункт националистов в районе Гута-Межигорской. Захвачено 10 противотанковых ракетных комплексов «Javelin», производства США и другое иностранное вооружение. Видео захваченных трофеев также опубликовано Минобороны. Авиацией и ПВО России сбито за сутки 16 воздушных целей: самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины, вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных аппаратов, 6 из них - «Байрактар ТБ-2».

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