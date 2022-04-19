Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 19 апреля 2022

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превращен в укрепрайон. Численность окруженной украинской группировки на заводе «Азовсталь» составляет около 2,5 тысячи человек, по оценкам Минобороны РФ.
По основному укрепрайону украинских боевиков наносят массированные удары бойцы Народной милиции ДНР, российская авиация совершает точечные бомбардировки по объектам предприятия. Украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промзоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются, сообщили «Известия» 18 апреля.
Бойцы Росгвардии Чеченской республики начали штурмовать завод с левого фланга. Их тактика – зачистить сначала промышленную зону, а потом уже основную часть завода, сообщает «Рен-ТВ».
«Завод «Азовсталь» превратили в крепость за восемь лет. Даже стальные листы, которые производил завод, использовали, чтобы обшить изнутри долговременные огневые точки, убежища и переходы в тоннелях. Там под землей еще одна «Азовсталь». Это было создано еще при Советской власти, но они восемь лет они его оборудовали. Легких боев там не будет», - пояснял в интервью Atas.info ветеран Афганистана, орденоносец, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
Группировке, заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь», было предложено добровольно сложить оружие и сдаться. Но Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав бойцам нацбатальона «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников, сообщило Минобороны РФ на брифинге 17 апреля.
«В Мариуполе остались последние очаги обороны и положение обороняющихся резко ухудшилось. Они испытывают нехватку боеприпасов, продовольствия и всего прочего. Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их с «Азовстали» трудно предсказуемы с учетом разветвленной сети подземных сооружений», - цитируют «Известия» директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина.
Ранее, по информации Минобороны РФ под Мариуполем неоднократно сбивали вертолеты, отправленные для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
Обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского судьбой батальона «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) вызвана тем, что среди них могут находиться представители западных спецслужб, которые участвовали в подготовке нападения на Донбасс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.