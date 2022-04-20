Боевые действия на Украине 20 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Вооруженные силы РФ наносили ракетные удары в районе Калиново-Попасное, а также в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 19 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.