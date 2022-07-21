Депутат Пирогова предстанет перед комиссией по этике в Новосибирске за пост о военных

Депутата новосибирского горсовета Пирогову вызвали на комиссию по этике

В Новосибирске депутата горсовета Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике. Заседание пройдет в пятницу, 22 июля, о чем сообщают в пресс-службе горсовета.

«Заседание комиссии начнется в 13 часов и пройдет в закрытом режиме, как все заседания комиссий по этике», - сообщил заместитель главы отдела информационного обеспечения и мониторинга Совета депутатов Никита Маньшин, о чем пишет «МК в Новосибирске». Напомним, народная избранница Пирогова опубликовала в своих соцсетях пост с предложением «надавать по щщам» погибшим на Украине русским бойцам. Для этого предлагалось их оживить, а после отправить обратно в могилы. После скандала запись она удалила и заявила, что эта фраза была вырвана из контекста. После этого на депутата написали заявление в прокуратуру. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказывания сибирячки. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал высказывание Пироговой. Глава региона считает, что она нарушила не только закон, но и забыла про моральные нормы.

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