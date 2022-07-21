Депутат Пирогова предстанет перед комиссией по этике в Новосибирске за пост о военных

«Заседание комиссии начнется в 13 часов и пройдет в закрытом режиме, как все заседания комиссий по этике», - сообщил заместитель главы отдела информационного обеспечения и мониторинга Совета депутатов Никита Маньшин, о чем пишет «МК в Новосибирске».
Напомним, народная избранница Пирогова опубликовала в своих соцсетях пост с предложением «надавать по щщам» погибшим на Украине русским бойцам. Для этого предлагалось их оживить, а после отправить обратно в могилы. После скандала запись она удалила и заявила, что эта фраза была вырвана из контекста.
После этого на депутата написали заявление в прокуратуру. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказывания сибирячки.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал высказывание Пироговой. Глава региона считает, что она нарушила не только закон, но и забыла про моральные нормы.